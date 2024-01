Patrizia Immobilien Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Weitere Suchergebnisse zu "Safran":

Der Relative Strength Index, RSI, ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Patrizia liegt bei 62,04, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt einen Wert von 39,27, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Patrizia-Aktie haben sich in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Es wurden weder eine Zunahme noch eine Abnahme in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die überwiegend privaten Nutzer in sozialen Medien haben die Patrizia-Aktie in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet. Die Kommentare und Wortmeldungen der letzten Wochen deuten ebenfalls darauf hin, dass überwiegend negative Themen rund um die Aktie diskutiert wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Patrizia-Aktie bei 7,97 EUR und ist damit um +2,84 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 200 Tage bei -8,39 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.