Patrizia Immobilien Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI für Patrizia auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 80,43 Punkten, was darauf hindeutet, dass Patrizia derzeit überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "Neutral" eingestuft. Zusammenfassend wird die Aktie von Patrizia für diesen Aspekt unserer Analyse als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Patrizia-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 8,72 EUR. Der aktuelle Schlusskurs von 7,65 EUR weicht somit um -12,27 Prozent ab und wird daher charttechnisch als "Schlecht" bewertet. Im Vergleich dazu liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 7,73 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,03 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Patrizia-Aktie für die einfache Charttechnik also ein "Neutral"-Rating.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz-Faktors zeigt, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz rund um Patrizia gegeben hat. Daher wird die Aktie auch hier mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen haben sich die negativen Meinungen deutlich gehäuft, und es wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft. Zusammenfassend ist die Aktie von Patrizia bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.