Patrizia Immobilien Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen zu betrachten. Der RSI-Wert für Patrizia liegt derzeit bei 21,47, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) zeigt sich ein Wert von 44, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie damit eine Einstufung von "Gut" auf der Basis des RSI.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen keine eindeutige Veränderung in Bezug auf Patrizia in den letzten Wochen. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen deutet darauf hin, dass Patrizia unwesentlich mehr oder weniger diskutiert wurde als normal, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse wird auf den gleitenden Durchschnittskurs verwiesen, der derzeit auf "Schlecht" eingestuft ist. Der GD200 des Wertes liegt bei 8,78 EUR, während der Aktienkurs bei 8,23 EUR liegt, was einer Abweichung von -6,26 Prozent entspricht und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 7,65 EUR, was einer Abweichung von +7,58 Prozent entspricht und die Aktie daher als "Gut"-Wert eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung von "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral, wie aus den ausgewerteten Meinungen der letzten beiden Wochen hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Einschätzung der Anleger-Stimmung von "Neutral".