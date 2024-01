Patrizia Immobilien Aktie: Reagiert die Aktie?

Die technische Analyse der Patrizia-Aktie zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von -5,88 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Jedoch liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (+4,61 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität und erfordert daher eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Patrizia in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, während es in den letzten ein, zwei Tagen verstärkt positive Themen gab. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Patrizia-Aktie zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis weisen darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt ergibt sich für die Patrizia-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung für die technische Analyse, das Sentiment und den RSI.