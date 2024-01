Patrizia Immobilien Aktie: Lieber erstmal abwarten!

In den letzten beiden Wochen wurde Patrizia von den meist privaten Nutzern in den sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung diverser Kommentare und Äußerungen, die sich in den vergangenen beiden Wochen mit dem Unternehmen befasst haben. Auch wurden in jüngster Zeit vorwiegend negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen diskutiert. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Neutral" zu, wie unsere Redaktion feststellt.

Was die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz betrifft, gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Patrizia. Daher bewerten wir die Aktie auf dieser Ebene ebenfalls als "Neutral", da weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge festgestellt wurde.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 7,97 EUR der Patrizia derzeit +2,84 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen fällt die Einschätzung "Schlecht" aus, da die Distanz zum GD200 sich auf -8,39 Prozent beläuft. Somit ergibt sich aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Ein weiteres wichtiges Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index, RSI, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum misst. Bei einem Niveau von 62,04 wird der RSI der Patrizia als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 39,27 ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich auch hier eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für das Unternehmen.