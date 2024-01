Patrizia Immobilien Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Die Patrizia-Aktie hat sich in den letzten Tagen positiv entwickelt und liegt derzeit um 6,49 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf der anderen Seite beträgt die Distanz zum GD200, dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage, -6,18 Prozent, was zu einer langfristigen Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung für die Patrizia-Aktie. Der RSI7 beträgt 51,35, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 40,58 liegt und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien deuten ebenfalls auf eine neutrale Bewertung der Patrizia-Aktie hin. In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild, und auch die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert. Insgesamt wird die Aktie daher auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich in den letzten zwei Wochen ebenfalls neutral. Die meisten Kommentare und Wortmeldungen zu diesem Wert waren neutral, was zu einer Gesamteinstufung der Anleger-Stimmung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung der Patrizia-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Relative Strength-Index, der Stimmungslage in den sozialen Medien und der Anleger-Stimmung.