Patrizia Immobilien Aktie: Ist das noch normal?

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar umkehren. Abhängig von der Intensität der Diskussion, also der Anzahl der Wortbeiträge in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung, ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Patrizia wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, und das Signal wird daher als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert. Das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild ist daher ebenfalls "Neutral".

In den letzten Tagen war die Stimmung in sozialen Netzwerken überwiegend negativ. An einem Tag zeigte das Stimmungsbarometer in die negative Richtung. Ebenso wurden in den letzten Tagen verstärkt negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Patrizia diskutiert. Als Resultat wird die Aktie daher mit "Neutral" bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Patrizia liegt der RSI7 aktuell bei 83,64 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Dementsprechend erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Auf dieser Basis ist Patrizia weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ist Patrizia derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 verläuft bei 8,59 EUR, während der Aktienkurs bei 7,69 EUR liegt, was einer Abweichung von -10,48 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage beträgt der gleitende Durchschnittskurs (GD50) 7,81 EUR, was einer Abweichung von -1,54 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Patrizia-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating für diesen Abschnitt.