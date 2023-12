Patrizia Immobilien Aktie: Ist das noch normal?

Der Relative Strength Index (RSI), der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen indiziert, zeigt für die Patrizia einen Wert von 30,36 an, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 62, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt ergibt sich für diese Kategorie daher die Einstufung "Neutral".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Patrizia derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 8,9 EUR, während der Kurs der Aktie bei 7,27 EUR liegt, was einer Abweichung von -18,31 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 7,55 EUR, was einer Abweichung von -3,71 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einer Bewertung als "Neutral".

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Aktivität und Diskussionsintensität der Patrizia durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls auf eine Einschätzung als "Neutral"-Wert hindeutet.

Die Anleger-Stimmung bei Patrizia in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen standen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich für die Patrizia daher eine positive Anleger-Stimmung.