Patrizia Immobilien Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit ins Verhältnis. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Patrizia. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 48,6 Punkte, was bedeutet, dass Patrizia derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 42,46, dass Patrizia weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral und es war keine klare Richtung erkennbar. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger jedoch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Patrizia unterhalten. Infolgedessen wird die Aktie von der Redaktion mit "Neutral" bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umkehren. Je nach Diskussionsintensität und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Patrizia wurde langfristig eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, weshalb dem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einem Gesamtergebnis "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

In technischer Hinsicht ist Patrizia mit einem Kurs von 8 EUR inzwischen +1,91 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 sich auf -7,51 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.