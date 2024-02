Patrizia Immobilien Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Patrizia-Aktie in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist insgesamt positiv. Dies ergibt sich aus der Auswertung von Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Dabei wurden vor allem positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Veränderung der Stimmung geben ein gutes langfristiges Bild. Die Untersuchung der Aktie von Patrizia ergibt eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Bei einem Wert von 45,45 wird die Patrizia-Aktie als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 60,54 ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die technische Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Patrizia-Aktie der letzten 200 Handelstage ergibt einen Wert von 8,44 EUR. Der aktuelle Schlusskurs liegt mit 7,42 EUR deutlich darunter, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 7,89 EUR zeigt eine Abweichung des Schlusskurses von -5,96 Prozent und führt zu einem "Schlecht"-Rating. Insgesamt ergibt sich somit für die einfache Charttechnik eine Gesamtbewertung der Patrizia-Aktie als "Schlecht".