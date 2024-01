Patrizia Immobilien Aktie: Da kann man verrückt werden!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf zu betrachten. Für die Patrizia-Aktie ergibt sich ein RSI-Wert von 75, was darauf hinweist, dass die Aktie als überkauft eingestuft wird, was als "Schlecht" signalisiert wird. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 57, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die RSI-Einstufung als "Schlecht" bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein neutrales Bild für die Patrizia-Aktie. Es gab keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass die Anleger weder viel noch wenig Beachtung auf die Aktie legen, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln eine deutliche negative Stimmung und Einschätzung der Anleger wider. In den letzten Wochen überwiegen die negativen Meinungen und Themen rund um die Patrizia-Aktie, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Indikator verwendet, um zu bestimmen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Patrizia-Aktie beträgt aktuell 8,6 EUR, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 7,82 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Patrizia-Aktie auf Basis der technischen Analyse mit einem "Neutral"-Rating versehen, was darauf hinweist, dass die Aktie angemessen bewertet ist.