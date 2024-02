Patriot National Aktie: Das hat Konsequenzen!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Patriot National liegt bei einem Wert von 6, was im Vergleich zum Branche-Durchschnitt von 16,64 deutlich unterdurchschnittlich ist. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, wird Patriot National daher als unterbewertet angesehen und erhält entsprechend eine "Gut"-Bewertung.

In den letzten 12 Monaten erzielte die Aktie von Patriot National eine Performance von -59,2 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt nur um -1,99 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -57,22 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite von Patriot National um 151480,82 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Patriot National-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 6,64 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 3,74 USD liegt, was einer Abweichung von -43,67 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (4,16 USD) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Patriot National liegt aktuell bei 86,11 Punkten, was auf eine Überkauftheit hinweist und somit zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder Überkauftheit noch Überverkauftheit an und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Patriot National-Aktie damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.