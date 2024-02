Patriot National Aktie: Chancenlos!

Der Aktienkurs von Patriot National zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Finanzsektors eine Rendite von -59,2 Prozent, was mehr als 62 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche der Handelsbanken verzeichnet eine Rendite von -2,4 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Patriot National mit 56,81 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass die Patriot National-Aktie sowohl im 50- als auch im 200-Tage-Durchschnitt unter den jeweiligen Werten liegt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 6,59 USD, während der letzte Schlusskurs bei 3,65 USD liegt, was einer Abweichung von -44,61 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 4,13 USD liegt über dem letzten Schlusskurs (-11,62 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird Patriot National auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite von Patriot National bei 0 Prozent, was 138,87 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht zu einem unrentablen Investment und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Patriot National in den letzten Wochen. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen über das Unternehmen weist auch darauf hin, dass Patriot National im Vergleich zu anderen Aktien durchschnittlich diskutiert wird, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet.