Patriot Gold Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei einem überverkauften Titel eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 für Patriot Gold liegt derzeit bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 46,64, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Patriot Gold beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8287,19 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Patriot Gold verläuft bei 0,08 USD, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs liegt mit 0.081 USD 1,25 Prozent über dieser Linie. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 0,08 USD führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Patriot Gold war in den vergangenen Tagen neutral, mit weder positiven noch negativen Ausschlägen. Daher wird die Aktie auch hier mit einem "Neutral" bewertet. Zusammenfassend ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

