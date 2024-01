Patriot Gold Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Patriot Gold liegt bei einem Wert von 21, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Metalle und Bergbau" (KGV von 95,54) unter dem Durchschnitt (ca. 77 Prozent) liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Patriot Gold daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Patriot Gold mit 0 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (8342.36%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Metalle und Bergbau"-Branche beträgt -8342, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI von Patriot Gold liegt bei 100, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 48,56, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Zusammen ergibt dies ein Gesamtrating von "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da die Diskussionen in den sozialen Medien weder besonders positiv noch negativ waren. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Patriot Gold beschäftigt. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung der Anleger-Stimmung als "Neutral".