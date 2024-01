Patriot Gold Aktie: Bitte nicht vergessen!

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Bei Patriot Gold wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu kaum identifizierbaren Änderungen führte.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese aktuell 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt für diese Aktie liegt. Daher erhält Patriot Gold eine neutrale Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Patriot Gold bei 21,99, was unter dem Branchendurchschnitt (77 Prozent) liegt. In der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt der Wert 94,74, was darauf hinweist, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und somit eine positive Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Patriot Gold derzeit bei 0,08 USD verläuft. Dies führt zu einer neutralen Einstufung, da der Aktienkurs selbst bei 0,078 USD liegt, was einen Abstand von -2,5 Prozent bedeutet. Ähnlich verhält es sich mit dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, der derzeit bei 0,08 USD liegt, was ebenfalls zu einem neutralen Signal führt. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Neutral".