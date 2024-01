Patrick Industries Aktie: Das ist einfach klasse!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen des Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum. Für Patrick Industries wurde der RSI der letzten 7 Tage berechnet und liegt derzeit bei 29,52 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Gut"-Rating für den kurzfristigen RSI. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt und somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse ergibt.

Die Dividendenrendite von Patrick Industries beträgt derzeit 2,2 %. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3830,25 % in der Bauprodukte-Branche ergibt sich eine Differenz von 3828,04 Prozentpunkten, was zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende führt.

Die Analysten haben die Aktie von Patrick Industries in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 4 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" bewertet, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Obwohl es im letzten Monat keine Analystenupdates zu Patrick Industries gab, liegt das mittlere Kursziel für die Aktie bei 98,75 USD, was zu einer erwarteten Kursentwicklung von 1,07 Prozent führt und somit eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten eine Einschätzung als "Gut" für die Aktie von Patrick Industries.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Patrick Industries liegt derzeit bei 14,38, was bedeutet, dass die Börse 14,38 Euro für jeden Euro Gewinn von Patrick Industries zahlt. Dies ist 29 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 20, was zu einer Einstufung als "Gut" auf Grundlage des KGV führt, da die Aktie unterbewertet ist.