Patrick Industries Aktie: Was war das denn?

Die Stimmung und das Interesse an Patrick Industries haben sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist gesunken, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Patrick Industries insgesamt 4 Analystenbewertungen, die im Durchschnitt als "Gut" eingestuft wurden. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 98,75 USD ergibt sich ein Abwärtspotential von -11,92 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Patrick Industries liegt bei 42,49, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, liegt bei 30, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Patrick Industries liegt bei 14, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 22,4 als unterbewertet erscheint. Aus fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.