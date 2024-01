Patrick Industries Aktie: Was soll die Aufregung?

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ eingestuft, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI der Patrick Industries liegt bei 60,9, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 32,32 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt.

In den letzten zwölf Monaten wurden 4 Analystenbewertungen für die Patrick Industries-Aktie abgegeben, von denen 4 Bewertungen als "Gut" eingestuft wurden. Es gab keine neutralen oder schlechten Bewertungen, was zu einem Gesamt-Rating von "Gut" führt. Für den letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel, das von den Analysten festgelegt wurde, beträgt 98,75 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 0,34 Prozent entspricht. Basierend auf dem letzten Schlusskurs von 98,42 USD wird eine "Neutral"-Empfehlung abgeleitet. Insgesamt erhält Patrick Industries somit ein "Gut"-Rating in diesem Punkt der Analyse.

In Bezug auf die Dividende weist Patrick Industries derzeit eine Dividendenrendite von 2,2 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3830,24 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Patrick Industries liegt derzeit bei 14,21, was 29 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 20. Daher wird das Unternehmen auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft, da es unterbewertet ist.