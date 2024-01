Patrick Industries Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "eHealth":

Die Patrick Industries Aktie wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten insgesamt positiv bewertet, mit 4 Gut-Einstufungen und 0 Neutral- oder Schlecht-Einstufungen. Dies führt zu einer langfristigen Gesamtbewertung von "Gut". Kurzfristig betrachtet, gab es innerhalb eines Monats 1 Gut-Einstufung und keine Neutral- oder Schlecht-Einstufungen, was zu einer aktuellen Bewertung von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 98,75 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -1,06 Prozent entspricht und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher aus der Analystenbewertung eine positive Einschätzung für die Patrick Industries Aktie.

In Bezug auf Dividenden schüttet Patrick Industries derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Bauprodukte, was zu einer negativen Bewertung der Dividendenpolitik der Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Patrick Industries bei 77,58 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 99,81 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung mit einer Distanz zum GD200 von +28,65 Prozent und einem GD50 Stand von 85,15 USD, was einer positiven Bewertung mit einem Abstand von +17,22 Prozent entspricht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den letzten vier Wochen, was zu einer negativen Bewertung führt. Ebenso wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für Patrick Industries führt.

