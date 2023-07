Patrick Industries Aktie: Positive Tendenzen trotz erwartetem Umsatzrückgang im Quartal

Das Unternehmen hat in den letzten 12 Monaten 6,01% an Wert gewonnen. In den letzten 50 Tagen hat die Patrick Industries Aktie sich um +8,20% verbessert. Der gleitende Durchschnitt von 200 Tagen liegt bei +13,55%.

Fazit: Die Quartalszahlen der Patrick Industries Aktie werden mit Spannung erwartet. Analysten rechnen mit einem leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal und einem fallenden Gewinn auf Jahressicht. Dennoch ist der langfristige Trend bei der Aktie positiv und auch die Charttechnik deutet darauf hin, dass keine größeren Widerstände zu erwarten sind.

Aktionäre sollten die Quartalszahlen genau im Auge behalten und ihre Entscheidungen entsprechend treffen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Patrick Industries Aktie nach Bekanntgabe der Zahlen entwickeln wird.

