Patrick Industries Aktie: Erwarteter Rückgang der Quartalszahlen, aber langfristige Kurssteigerungen prognostiziert

Bereits seit einigen Wochen befindet sich die Patrick Industries Aktie in einer Seitwärtsbewegung und zeigt keine klare Richtung. In den letzten 30 Tagen hat der Kurs um -0,86% nachgegeben. Die Charttechnik deutet jedoch darauf hin, dass es in naher Zukunft eine Unterstützung geben könnte. Für Aktionäre ist dies ein wichtiger Indikator, da es darauf hindeutet, dass der Kurs in absehbarer Zeit wieder steigen könnte.

Bei der Patrick Industries Aktie gibt es einige Faktoren zu beachten. Zum einen sind dies die Quartalszahlen, die in 53 Tagen veröffentlicht werden. Hier erwarten Analysten einen Rückgang des Umsatzes um -23,10% im Vergleich zum Vorquartal und einen Rückgang des Gewinns um -28,40%. Auf Jahressicht rechnen sie sogar mit einem Umsatzrückgang von -27,50% und einem Gewinnrückgang von -49,20%.

Trotz dieser Prognosen...