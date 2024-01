Patria Investments Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

In den sozialen Medien herrscht eine überwiegend positive Stimmung gegenüber Patria Investments. In den letzten Tagen gab es zehn positive und vier negative Tage. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ. Daher erhält Patria Investments eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen verschlechtert. Deshalb wird die Aktie mit einem "Schlecht" bewertet. Zudem wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt. Insgesamt erhält Patria Investments daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Dynamik des Aktienkurses als "Schlecht" bewertet wird, mit einem RSI von 77,78. Der RSI25 beläuft sich auf 39,45, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich ein Rating "Schlecht" basierend auf diesem Gesamtbild.

Drei Analysten haben in den letzten zwölf Monaten ihre Bewertungen für die Patria Investments-Aktie abgegeben. Davon waren zwei Bewertungen "Gut", eine "Neutral" und keine "Schlecht". Insgesamt ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 19 USD, was einem Aufwärtspotential von 25,41 Prozent entspricht. Aufgrund dessen erhält Patria Investments eine "Gut"-Empfehlung und somit auch ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.