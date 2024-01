Patria Investments Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Die Einschätzung einer Aktie basiert nicht nur auf harten Fakten, sondern auch auf weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz in der Kommunikation im Netz. Im Falle von Patria Investments zeigt sich eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet ebenfalls auf eine positive Veränderung hin, was die Gesamtbewertung der Aktie weiterhin auf "Gut" setzt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv für Patria Investments waren. Die Anleger interessieren sich derzeit vor allem für positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt.

Analysten bewerten die Aktie von Patria Investments ebenfalls als "Gut", basierend auf 2 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die Durchschnittskursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 28,81 Prozent hin, was einer weiteren "Gut"-Empfehlung entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Patria Investments kurzfristig überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Auf längerfristiger Basis ist die Bewertung jedoch neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für diesen Punkt der Analyse führt.