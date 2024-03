Patria Investments Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für die Patria Investments-Aktie zeigt einen Wert von 70 für die letzten 7 Tage, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Auch der RSI für die letzten 25 Handelstage liegt über dem empfohlenen Wert und ergibt ebenfalls ein "Schlecht"-Rating. Die Analyse der RSIs deutet also insgesamt auf eine schlechte Bewertung für Patria Investments hin.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Patria Investments-Aktie ein Durchschnitt von 14,59 USD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 14,43 USD, was einem Unterschied von -1,1 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 14,63 USD zeigt einen ähnlichen Trend und erhält ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Patria Investments erhält daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Analysten schätzen die Aktie der Patria Investments langfristig als "Neutral"-Titel ein, basierend auf den Bewertungen von 18 Analysten. Es wird erwartet, dass der Kurs der Aktie in Höhe von 17 USD liegt, was einer "Gut"-Einstufung entspricht. Somit erhält Patria Investments auf Basis aller Analystenschätzungen die Bewertung "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch zugenommen, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wird. Insgesamt erhält Patria Investments auf dieser Stufe daher eine "Gut"-Bewertung.