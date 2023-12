Patria Investments Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

In den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz zu Patria Investments festgestellt. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, was zu der neutralen Bewertung führt.

Anleger diskutierten in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Patria Investments. An 12 Tagen dominierten positive Themen, während an zwei Tagen negative Themen vorherrschten. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Diskussionen hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führt.

Von insgesamt 3 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten wurden 2 als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft. Im Durchschnitt ergibt sich somit ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 19 USD, was eine mögliche Steigerung um 18,75 Prozent vom letzten Schlusskurs (16 USD) bedeutet. Daher wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Patria Investments liegt bei 16,79, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 31, was als neutral angesehen wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Bewertung "Gut".

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einschätzung basierend auf der Analyse der Stimmung in den sozialen Medien, der Analystenbewertungen und des Relative Strength Index.