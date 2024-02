Patria Investments Aktie: Alles andere als uninteressant …

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Patria Investments ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt sehr positiv. In den letzten beiden Wochen wurden vorwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt aktuell einen überverkauften Wert von 25,81, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Eine Ausdehnung auf 25 Tage ergibt einen neutralen Wert von 42, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt führt dies zu einer "Gut"-Einstufung des RSI.

In den letzten zwölf Monaten gab es keine negativen Einschätzungen von Analysten für Patria Investments, was zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 17 USD, was einer Empfehlung von "Gut" entspricht. Aufgrund fehlender Analystenupdates für den letzten Monat bleibt die Empfehlung unverändert.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich Patria Investments haben sich in den letzten vier Wochen aufgehellt, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Frequenz der Diskussionsbeiträge hat sich jedoch nicht verändert. Insgesamt erhält die Aktie daher auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.