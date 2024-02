Pathfinder Ventures Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Die Pathfinder Ventures-Aktie wird charttechnisch als "Schlecht" bewertet, da der aktuelle Kurs von 0,02 CAD 50 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (0,03 CAD) liegt 33,33 Prozent über dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI auf 25-Tage-Basis (69,23) bestätigt ebenfalls die "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in sozialen Netzwerken wird die Aktie als "Neutral" bewertet, da es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab und die Diskussionsintensität im letzten Monat durchschnittlich war.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich damit eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.