Pathfinder Aktie: Das darf nicht passieren!

Die Stimmung unter den Anlegern bei Pathfinder in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. Dies ergibt sich aus den Kommentaren und Meinungen der letzten zwei Wochen, die wir analysiert haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Es zeigte sich, dass in den letzten Tagen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führte.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Thrifts & Hypothekenfinanzierung) erscheint Pathfinder aus fundamentaler Sicht unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 6,29, was einem Abstand von 62 Prozent zum Branchen-KGV von 16,62 entspricht. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

Hinsichtlich der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Pathfinder-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 13,52 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 12,07 USD weicht somit um -10,72 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (13,29 USD) liegt mit dem letzten Schlusskurs (-9,18 Prozent) unter dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Pathfinder-Aktie somit aus technischer Sicht ein "Schlecht"-Rating.