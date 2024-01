Path Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Weitere Suchergebnisse zu "Buzzi":

Die technische Analyse der Path-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 116,14 JPY liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 156 JPY, was einem Unterschied von +34,32 Prozent entspricht und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 154,5 JPY, was einem Unterschied von +0,97 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Medien bezüglich Path war in den letzten zwei Wochen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt und Path insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers gibt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt und Path in diesem Punkt die Gesamtbewertung "Neutral" gibt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Path-Aktie mit einem Wert von 70,83 als überkauft gilt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet ergibt sich ein Wert von 53, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch überverkauft ist und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für die RSI somit eine "Schlecht"-Einstufung.