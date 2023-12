Path Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Der Relative Strength Index, oder RSI, misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Für die Path liegt der RSI bei 29,27, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei der Path bei 40 und wird als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut" vergeben.

Bei der Betrachtung von Sentiment und Buzz konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes für die Path ausgemacht werden, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch bei der Kommunikationsfrequenz wurden weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung für die Path an dieser Stufe als "Neutral" führt.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Path wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne besondere positive oder negative Ausschläge. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren, was zu einer Einschätzung der Aktie als "Neutral" führt. Dadurch erhält Path auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In technischer Hinsicht ist die Path mit einem Kurs von 170 JPY inzwischen +11,52 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Gut", da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt sich auf +54,13 Prozent beläuft. Insofern wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.