Paterson Resources Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Die technische Analyse von Paterson-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Trend im Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt 0,03 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,025 AUD liegt, was einer Abweichung von -16,67 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,03 AUD über dem letzten Schlusskurs, was erneut zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Paterson also mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Paterson-Aktien wird auf sozialen Plattformen als neutral bewertet, wobei in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen aufgegriffen wurden. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist einen Wert von 50 auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis ergibt mit 58,62 eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich also auch nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Paterson.

In Bezug auf die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was Paterson insgesamt zu einem "Gut"-Wert macht.