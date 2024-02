Patagonia Gold Aktie: Ist es das gewesen?

In den letzten zwei Wochen wurde die Patagonia Gold von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschieden Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend lässt sich daher die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" einstufen. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Patagonia Gold derzeit als "Gut" einzustufen ist. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,02 CAD, womit der Kurs der Aktie (0,03 CAD) um +50 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,02 CAD weist eine Abweichung von +50 Prozent auf. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert zu bewerten. Insgesamt erhält die Patagonia Gold daher das Rating "Gut".

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren, wie der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz, zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität hervorgebracht hat. Dies führt zu der Einschätzung "Neutral" für diesen Faktor. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, weshalb auch hier eine "Neutral"-Einstufung erfolgt. Somit ist die Patagonia Gold insgesamt als "Neutral"-Wert zu bewerten.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI der Patagonia Gold liegt bei 50, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 50 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Patagonia Gold daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".