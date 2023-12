Passur Aerospace Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dieser Indikator basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über die Zeit. In Bezug auf Passur Aerospace wird der kurzfristige RSI für die letzten 7 Tage auf 50 Punkte bewertet, was auf ein neutrales Rating hinweist. Ebenso wird der etwas langfristigere RSI auf 25-Tage-Basis mit 50 Punkten bewertet, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Passur Aerospace derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 16,96 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen in dieser Kategorie eine schlechte Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für Passur Aerospace wird als neutral bewertet, da keine besonders positiven oder negativen Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien zu verzeichnen sind.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität für Passur Aerospace durchschnittlich ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was erneut zu einer neutralen Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich somit eine neutrale Gesamteinstufung für Passur Aerospace basierend auf den verschiedenen Analysen.