Passur Aerospace Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Die Aktie von Passur Aerospace wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Mit einem KGV von 13,51 liegt es 57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" von 31,13. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 0 Prozent in Relation zum aktuellen Kursniveau und liegt somit 16,98 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Passur Aerospace-Aktie eine Bewertung von "Schlecht".

Die Stimmung rund um Passur Aerospace wird auch von weichen Faktoren beeinflusst. Die Analyse sozialer Plattformen ergab, dass die Kommentare neutral waren und die Nutzer in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert haben. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung bei Passur Aerospace auf neutralen Niveau bleiben. Insgesamt wird das Unternehmen daher als "Neutral" bewertet.