Passage Bio Aktie: Alles unter Kontrolle?

In den letzten vier Wochen gab es bei Passage Bio wesentliche Veränderungen in der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien. Die Stimmungslage hat sich aufgehellt, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wird. Insgesamt erhält Passage Bio daher eine positive Bewertung.

Die Passage Bio liegt mit einem Kurs von 1,01 USD derzeit +34,67 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Auch im Vergleich zu den letzten 200 Tagen wird die Aktie positiv eingeschätzt, da die Distanz zum GD200 sich auf +20,24 Prozent beläuft.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen größtenteils neutral, wobei an zwei Tagen das Stimmungsbarometer auf grün zeigte. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) der Passage Bio liegt bei 39,03, was als neutral betrachtet wird. Auch der RSI25 liegt mit 33 im neutralen Bereich. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie eine neutrale Bewertung vergeben.