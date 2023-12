Pasona Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den letzten Tagen war die Aktie von Pasona Gegenstand von Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei gab es weder besonders positive noch besonders negative Ausschläge. Auch die Meinungsmarkt beschäftigte sich weder übermäßig mit positiven noch mit negativen Themen rund um Pasona. Dies führt insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Ein weiterer Indikator, der für die Aktienanalyse betrachtet wird, ist der Relative Strength Index (RSI). Dieser beträgt für Pasona aktuell 60,64, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Auch bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 41, was ebenfalls als neutral interpretiert wird. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung für den RSI.

Die technische Analyse betrachtet zudem die charttechnische Entwicklung einer Aktie anhand des gleitenden Durchschnitts. Dabei zeigt sich, dass der aktuelle Wert des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Pasona-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1795,15 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs (2635 JPY) liegt also deutlich darüber, was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich eine positive Bewertung, da der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Pasona konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Weder das Stimmungsbild noch die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien zeigen Auffälligkeiten, weshalb auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die Analyse der Anleger-Stimmung, des RSI und der technischen Entwicklung der Aktie zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für Pasona führt.