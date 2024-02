Pasona Aktie: Was soll das denn werden?

Die Bewertung der Stimmung und des Buzzes: Eine Analyse der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung der Anlegerstimmung gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich im letzten Monat nicht signifikant verändert. Daher erhält die Pasona-Aktie ebenfalls ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Relativer Stärke-Index: Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Pasona liegt derzeit bei 56,59 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 43,45 Punkten, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung für den 25-Tage-RSI hindeutet. Insgesamt erhält die Pasona-Aktie daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments bilden Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Pasona besonders positiv diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen grün an, was auf positive Diskussionen hinweist. Negative Diskussionen konnten nicht verzeichnet werden. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie der Pasona verläuft derzeit bei 1933,83 JPY. Da der Aktienkurs selbst bei 2664 JPY liegt, wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da sie einen Abstand von +37,76 Prozent zum GD200 aufweist. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei +0,27 Prozent, was ein "Neutral"-Signal für die Pasona-Aktie ergibt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse daher "Gut".

Pasona kaufen, halten oder verkaufen?

