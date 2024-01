Pasona Aktie: Was macht der Markt?

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes für die Pasona-Aktie ergibt ein neutrales Rating. Sowohl die Stimmungsänderung als auch die Diskussionsintensität der Anleger zeigen keine bedeutende Tendenz im vergangenen Monat. Die Diskussionen über das Unternehmen haben sich im Vergleich zu anderen Zeiträumen ebenfalls nicht signifikant verändert.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Pasona-Aktie betrachtet. Über die letzten 200 Handelstage beträgt dieser Durchschnitt 1822,02 JPY, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 2532 JPY liegt, was eine positive Entwicklung von 38,97 Prozent darstellt. Auch über die letzten 50 Handelstage liegt der Schlusskurs mit 2187,3 JPY über dem gleitenden Durchschnitt (+15,76 Prozent Abweichung). Auf Basis dieser Betrachtungen erhält die Pasona-Aktie in der technischen Analyse ein "Gut"-Rating.

Die sozialen Plattformen zeigen überwiegend positive Kommentare und Themen rund um Pasona in den letzten ein bis zwei Tagen. Daher wird die Stimmung in Bezug auf die Aktie als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Pasona-Aktie liegt bei 91,44 und wird als überkauft betrachtet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 48 und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Pasona-Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich also ein neutrales Sentiment und Buzz, ein gutes Rating in der technischen Analyse und in Bezug auf die Anlegerstimmung, sowie eine negative Bewertung im Relative Strength Index. Dies sind wichtige Informationen für Investoren, die sich mit der Pasona-Aktie befassen.