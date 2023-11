Pason Aktie: Jubelschreie!

Die Pason-Aktie wurde von 3 Analysten bewertet, wobei 2 Bewertungen "Gut" und 1 "Neutral" ergaben. Dies führt zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating für das Wertpapier. Im vergangenen Monat wurde eine weitere Analyse durchgeführt, die zu einem Gesamturteil von "Gut" führte. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 16,83 CAD, was eine potenzielle Steigerung um 20,24 Prozent vom letzten Schlusskurs (14 CAD) bedeutet.

In fundamentalen Kriterien wird die Pason-Aktie als unterbewertet eingestuft, da das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8 unter dem Durchschnitt der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Pason bei 12,89 CAD liegt, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Signal.

Im Branchenvergleich erzielte Pason in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,45 Prozent, was eine Underperformance von -4,84 Prozent im Vergleich zur Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" bedeutet. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt dies zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.