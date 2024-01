Pason Aktie: Die Bären zittern!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Pason eingestellt waren. Die Diskussion konzentrierte sich vor allem auf positive Themen, ohne dass eine negative Diskussion verzeichnet wurde. Nur an einem Tag waren die Anleger neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Pason daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Pason im Vergleich zur Branche Energie Ausrüstung und Dienstleistungen eine Dividendenrendite von 3,66 % aus, was 93,6 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 97,26 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pason liegt mit einem Wert von 9,96 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 67. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche erzielte Pason in den letzten 12 Monaten eine Performance von 0,35 Prozent, während der Branchendurchschnitt um 1,4 Prozent stieg. Dies führt zu einer Underperformance von -1,06 Prozent im Branchenvergleich und zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.