Pasofino Gold Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Die Bewertung von Aktienkursen erfolgt neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger. Unsere Analysten haben Pasofino Gold auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Außerdem haben die Nutzer in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen im Zusammenhang mit Pasofino Gold diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht" in Bezug auf die Stimmung.

In der technischen Analyse betrachten Experten das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf, und zeichnen dies im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der aktuelle RSI-Wert von Pasofino Gold beträgt 44,44, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und somit die Einstufung "Neutral" erhält. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 59, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI die Einstufung "Neutral".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Pasofino Gold werden ebenfalls über einen längeren Zeitraum überwacht. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Pasofino Gold in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Pasofino Gold-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,46 CAD. Der letzte Schlusskurs von 0,395 CAD weicht somit um -14,13 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der Durchschnitt 0,39 CAD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt (+1,28 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für Pasofino Gold auf kurzfristiger Analysebasis. Insgesamt erhält die Pasofino Gold-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.