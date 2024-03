Pasofino Gold Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Die Pasofino Gold-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,44 CAD verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 0,42 CAD, was einem Unterschied von -4,55 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Zahlen wird die Aktie aus charttechnischer Sicht neutral bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,44 CAD weist mit einem Schlusskurs von 0,42 CAD eine Abweichung von -4,55 Prozent auf, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Pasofino Gold zeigt überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien. Die Diskussionen konzentrieren sich hauptsächlich auf die positiven Aspekte des Unternehmens, was zu einer insgesamt positiven Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Pasofino Gold liegt bei 57,14, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 49,38, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher ein neutrales Rating basierend auf dem RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt Pasofino Gold eine mittlere Aktivität in den Diskussionen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist laut Messungen kaum Veränderungen auf, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als neutral eingestuft wird.