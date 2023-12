Pasithea Therapeutics Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Anleger: Die Basis des Anleger-Sentiments ist die Diskussion und Interaktion von Marktteilnehmern in sozialen Medien im Zusammenhang mit dem Aktienmarkt. Pasithea Therapeutics wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An neun Tagen dominierten vor allem positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, zeigen sich vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers wird Pasithea Therapeutics insgesamt mit "Gut" bewertet.

Technische Analyse: Der aktuelle Kurs von Pasithea Therapeutics liegt bei 0,345 USD und weist aus charttechnischer Sicht eine Entfernung von -21,59 Prozent vom GD200 (0,44 USD) auf, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Im Gegensatz dazu beträgt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, 0,37 USD. Dies resultiert in einem Abstand von -6,76 Prozent, was ebenfalls auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Zusammenfassend wird der Kurs der Pasithea Therapeutics-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Pasithea Therapeutics-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 47, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage (52,06) ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Pasithea Therapeutics.

Sentiment und Buzz: Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz ermöglichen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien. Bei Pasithea Therapeutics konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden, weshalb die Aktie mit "Neutral" bewertet wird. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt. Insgesamt erhält Pasithea Therapeutics daher auf dieser Stufe ein "Neutral"-Rating.