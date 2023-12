Pasithea Therapeutics Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Pasithea Therapeutics liegt bei 41,15, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 45,37 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung der Aktie als "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt positiv. In den letzten beiden Wochen wurden insbesondere negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Der langfristige Stimmungsbild der Investoren und Nutzer im Internet zeigt eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings hat sich die Rate der Stimmungsänderung zum Negativen verändert, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Pasithea Therapeutics bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Pasithea Therapeutics-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,44 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (0,37 USD) liegt deutlich darunter, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich eine andere Bewertung, nämlich ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt kann die Aktie von Pasithea Therapeutics für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen werden.

