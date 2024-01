Pasithea Therapeutics Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der RSI von Pasithea Therapeutics beträgt 78,04, was einer Einstufung als "Schlecht" entspricht. Der RSI25 liegt bei 50,26, was zu einer "Neutral" Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich damit ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Pasithea Therapeutics zeigen, dass die Aktie eine mittlere Aktivität aufweist. Die Diskussionsintensität wird als "Neutral" eingestuft, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Pasithea Therapeutics in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen zur Aktie von Pasithea Therapeutics veröffentlicht. In den letzten Tagen wurde jedoch weder stark positiv noch negativ über das Unternehmen diskutiert, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 8,76 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 7 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -20,09 Prozent und eine "Schlecht"-Bewertung. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) ergibt sich hingegen ein "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt erhält Pasithea Therapeutics damit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.