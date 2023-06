Pascoe Naturmedizin erhält als erstes Pharmaunternehmen den GREEN BRANDS Germany Award

Gießen (ots) -Der Hersteller von Naturmedizin wurde als erstes Pharmaunternehmen weltweit mit dem GREEN BRANDS Award ausgezeichnet. Damit erreicht das Unternehmen erneut eine besondere Positionierung in seiner Sparte.Im Validierungsverfahren zeigte Pascoe seine besonderen Stärken durch sein nachhaltiges Engagement für eine exzellente Arbeitsplatzkultur und die interne- und externe Bewusstseinsbildung. Nachhaltigkeit beginnt bei Pascoe schon am Arbeitsplatz: Räume und Arbeitsplätze werden nach gesundheitlichen und ergonomischen Aspekten durch zertifizierte Baubiologen auf Emissionen hin geprüft.Ein weiteres Kriterium war das Engagement des Unternehmens, den Menschen weltweit eine ganzheitlich wirksame Medizin anzubieten.Annette D. Pascoe, Geschäftsführerin: "Wir bedanken uns sehr herzlich für diese sehr besondere Auszeichnung. Das wichtige Thema Nachhaltigkeit ist sehr eng verknüpft mit dem Thema Wirtschaftlichkeit. Nur wenn wir achtsam, wirtschaftlich und überlegt mit unseren Ressourcen umgehen, können wir einen wichtigen Beitrag für eine lebenswerte Zukunft leisten."Das Unternehmen Pascoe zeigte sich innerhalb der Pharmabranche schon mehrmals als Vorreiter für ökologisch-innovative Prozesse. Bereits im Jahr 2005 stellte Pascoe seine Produktionsprozesse als erstes Pharmaunternehmen auf eine papierlose Dokumentation um. Seit 2008 verwendet es als erstes Pharmaunternehmen ausschließlich FSC®-zertifiziertes Papier aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Im Jahr 2022 wurde Pascoe für die Einführung eines Mehrwegsystems innerhalb des Verpackungsprozesses in die hessische Umweltallianz aufgenommen. Das Unternehmen spart durch die Umstellung 13 Tonnen Kartonmüll pro Jahr ein.GREEN BRANDS ist eine internationale, unabhängige und selbstständige Markenbewertungs-Organisation. Sie zeichnet - in internationaler Zusammenarbeit mit unabhängigen Institutionen und Gesellschaften im Umwelt-/Klimaschutz und Nachhaltigkeits-Bereich - ökologisch nachhaltige Marken aus und verleiht das GREEN BRANDS-Gütesiegel.Mit dieser Auszeichnung und dem Gütesiegel, das eine eingetragene/geschützte EU-Gewährleistungsmarke für ökologische Nachhaltigkeit ist, werden Marken (Unternehmen/Produkte/Dienstleister/Lebensmittel/Verbände) geehrt, die sich in besonderem Maße um den Schutz der Umwelt, des Klimas, der Natur, der Artenvielfalt sowie der Ressourcen kümmern und dies in einem strengen Zertifizierungsverfahren beweisen.Die Organisation ist seit 2011 in nunmehr acht Ländern tätig (Österreich, Deutschland, Schweiz, Ungarn, Tschechien, Slowakei, Italien, Ägypten).PressekontaktPascoe NaturmedizinStefanie Wagner-ChorliafakisUnternehmenskommunikationSchiffenberger Weg 5535394 GießenEmail: stefanie.wagner-chorliafakis@pascoe.deTel.: +49 641 7960 - 330Original-Content von: Pascoe Naturmedizin, übermittelt durch news aktuell