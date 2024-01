Pasco Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Die technische Analyse der Pasco-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 1651,95 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 1875 JPY liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie derzeit um +13,5 Prozent über dem GD200 und um +12,28 Prozent über dem GD50 liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Pasco. Die Häufigkeit der Diskussionen über die Aktie zeigt, dass sie sich im neutralen Bereich befindet. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Anleger in den sozialen Medien bewerteten Pasco in den letzten zwei Wochen als neutral. Die Mehrheit der Kommentare und Beiträge zu diesem Wert waren ebenfalls neutral, was zu der Einschätzung führt, dass die Anleger-Stimmung ebenfalls neutral ist.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Pasco-Aktie als neutral eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 9,88, was eine "Gut"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 bei 32,45 liegt und daher eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt ergibt sich daraus ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

