Pasco Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse von Aktien. Er betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Für Pasco zeigt der RSI aktuell einen Wert von 3,51, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Dieses Signal wird daher als "Gut" eingestuft. Wird der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 30, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Die Gesamteinstufung auf Basis des RSI ist daher "Gut".

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Diskussion in den sozialen Medien in den letzten Tagen eine neutrale Haltung gegenüber Pasco. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Pasco eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Die technische Analyse ergibt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Pasco derzeit bei 1644,8 JPY verläuft. Da der Aktienkurs bei 1845 JPY gehandelt wird und somit einen Abstand von +12,17 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Gut". Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) zeigt sich ein positiver Abstand von +11,6 Prozent, was ebenfalls auf ein "Gut"-Signal hinweist. Insgesamt lautet die Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume daher "Gut".

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Stimmung in den sozialen Medien für Pasco in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist. Auch die Diskussionsstärke zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie insgesamt mit einer "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe eingestuft.