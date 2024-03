Pasco Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an und rechnet die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt. Der RSI der Pasco liegt bei 55,12, was als "Neutral" betrachtet wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25 für die Pasco bewegt sich bei 48, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher eine "Neutral" Einstufung vergeben.

In den letzten zwei Wochen wurde Pasco von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine übliche Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmung. Pasco wird daher insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Pasco-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1734,16 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1861 JPY liegt, was einer +7,31 Prozent Abweichung entspricht und aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergibt jedoch eine andere Bewertung, nämlich ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Pasco-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.